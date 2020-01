D’après les dernières données de Parrot Analytics, le service de streaming Apple TV+ rencontre un réel succès. Six des 10 séries TV les plus vues sur les services de streaming vidéo au quatrième trimestre de 2019 sont sur TV+.

Parrot Analytics a fourni à Business Insider une liste des 10 séries télévisées les plus regardées aux États-Unis. Les données se réfèrent au quatrième trimestre 2019.

En premier lieu, nous trouvons la série The Witcher de Netflix laquelle a rencontré un énorme succès public. En deuxième place, Disney’s The Mandalorian, une autre série très attendue par les fans de Star Wars. Mais la palme revient à Apple avec 6 séries diffusées sur Apple TV+ :

The Witcher (Netflix) The Mandalorian (Disney+) Harley Quinn (DC Univers) Truth Be Told (TV+) Servant (TV+) See (TV+) For All Mankind (TV+) Raising Dion (Netflix) Dickinson (TV+) The Morning Show (TV+)

Les séries TV d’Apple ont ainsi réuni une bonne partie de l’audience. La position de The Morning Show, la seule série Apple TV+ nominée pour les Golden Globes et la Screen Actors Guild, qui entre in extremis dans le Top 10 est surprenante.