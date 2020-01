L’affaire de violation de brevets qui oppose Apple/Broadcom et l’Université Caltech ne date pas d’aujourd’hui. Plusieurs années sont écoulées depuis 2016, année durant laquelle Caltech a décidé d’attaquer les deux entreprises.

Les brevets concernés sont liés à l’encodage IRA/LDPC et à la technologie de décodage. D’après l’avocat de Caltech, plus de 598 millions d’appareils sont touchés : les iPhone, iPad, Mac/iMac, Apple TV, HomePod et les bornes AirPort.

La justice a suivi les recommandations de l’expert de Caltech au sujet des redevances. Apple va devoir payer 1,40 $ par appareil ce qui représente un total de 838 millions de dollars. De son côté de Broadcom, la facture s’élève à 26 cents par appareil, pour un total de 270 millions de dollars. Caltech devrait donc recevoir un petit billet de 1,1 milliard de dollars de la part des deux sociétés.