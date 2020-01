Le consortium Unicode a fait une nouvelle sélection de 117 Emojis, lesquels verront le jour sur iPhone à l’automne prochain.

Parmi eux, on trouve des ninjas, un dodo, des insectes, un mammouth, un chat noir, un bison, un ours polaire, un castor, et bien d’autres.

Tous ces Emojis permettront d’illustrer vos messages avec plus d’humour. En effet, certains Emojis peuvent être détourner de leur signification initiale, ce qui peut par moments être très drôle – tout dépend bien du contenu du message. À titre d’exemple, une aubergine est seulement un légume, et pourtant, il est utilisé à d’autres fins…

Bref, tous ces Emojis seront normalement disponible sur iOS 14, mais aussi sur la prochaine version de macOS cet automne.

Découvrez-les tous dans cette vidéo :