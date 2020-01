Selon Sensor Tower, les joueurs du monde entier ont dépensé plus d’un milliard de dollars dans les jeux mobiles de Nintendo.

Actuellement, Nintendo dispose de six jeux pour smartphones, lesquels ont été téléchargés 452 millions de fois dans le monde. Cependant, le jeu de rôle Fire Emblem Heroes détient à lui seul 61% des revenus de Nintendo. Les deuxième et troisième places sont occupées par Animal Crossing (12%) et Dragalia Lost (11%).

Ce classement assez étonnant, puisqu’on aurait plutôt pensé à Super Mario Run et Mario Kart Tour pour prendre la tête du podium. Ce sont en effet des titres qui ont une plus grande visibilité compte tenu de leur grande notoriété. En fait, Super Mario Run reste le titre Nintendo le plus téléchargé, avec 244 millions de téléchargements. En revanche, il ne représente que 7% des revenus de la société. Malgré le grand nombre de téléchargements, le titre n’a pas réussi à apporter les gains souhaités. De fait, cela aurait poussé Nintendo à changer sa stratégie dans le secteur mobile.

Même Mario Kart Tour n’a pas fait mieux. Il ne représente actuellement que 8% des revenus de Nintendo. Pourtant, il a été le jeu le plus téléchargé sur l’App Store en 2019. Le moins connu Dr. Mario World se positionne en bas du classement, représentant moins de 1% du chiffre d’affaires.

Évidemment, ce classement comprend à la fois les titres sur l’App Store et le Google Play Store. Le principal marché de Nintendo reste une fois de plus la patrie du Japon. 54% du total des revenus des jeux mobiles proviennent de ce marché. Les États-Unis arrivent en deuxième position, représentant 29% des revenus de Nintendo.