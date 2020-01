Fantastical a reçu une mise à jour importante qui affecte à la fois iOS et macOS. La nouvelle application regorge de fonctionnalités supplémentaires. Mais, à compter d’aujourd’hui, elle adopte également un modèle d’abonnement qui ne plaira pas à tout le monde.

Fantastical by Flexibits est depuis des années l’une des applications les plus populaires pour la gestion du calendrier sur iPhone et Mac. Avant cette mise à jour, l’application iPhone coûtait 5,49 €, l’app iPad 11,99 € et l’app pour Mac 52,99 €. Maintenant, il existe un nouvel abonnement Fantastical Premium pour toutes les plateformes Apple. Le prix est de 5,49 € par mois ou 43,99 € par an. L’application peut être téléchargée et testée gratuitement sur l’App Store et le Mac App Store.

Ceux qui ont utilisé l’application sur un Mac pourraient trouver l’abonnement annuel pratique, surtout si elle est souvent utilisée, étant donné que la société a promis des mises à jour plus constantes. Pour les autres sur iPhone et iPad, le prix sera le même, donc considéré comme trop élevé.

Sur une note positive, l’abonnement vous permet d’utiliser toutes les applications sur iPhone, iPad et Mac. De plus, il est désormais possible d’essayer la plateforme gratuitement.

Fantastical 3 a été complètement réécrit à partir de zéro, tant du point de vue de l’interface que des fonctions. Au cours des prochaines semaines, une mise à jour sera également publiée pour watchOS.

Fantastical 3

Le cœur de l’application reste inchangé. Elle vous permet d’insérer de nouveaux événements au calendrier de manière intelligente. Par exemple, entrez simplement “Déjeuner avec iPhonote à Palo Alto le vendredi” et Fantastical créera l’événement, ou écrivez “rappel pour acheter du lait à 17h” et le rappel sera enregistré et notifié à 17h. Si alors l’iPhone que vous utilisez prend en charge la dictée vocale, il est également possible de prononcer ces phrases pour créer les engagements associés.

Cette mise à jour prend désormais en charge Todoist et Google Task, ce qui signifie que vos listes de tâches stockées sur ces services peuvent être consultées dans le volet Activité Fantastical et à côté de vos événements d’agenda. Auparavant, Fantastical ne supportait que les rappels iCloud. Et si vous utilisez déjà différents ensembles de calendriers, qui vous montrent différents calendriers en fonction de votre emplacement, ils fonctionnent désormais sur toutes les plateformes et pas seulement sur Mac.

Les prévisions météorologiques sont également disponibles directement sur votre calendrier et dans les invitations aux réunions, en mode sombre et en intégration avec Zoom. Il existe également une nouvelle fonction appelée “Calendriers intéressants”, qui vous permet d’ajouter des calendriers pour les vacances, les programmes sportifs, les programmes TV et bien plus.

Voici les autres nouvelles fonctionnalités pour ceux qui s’inscrivent à l’abonnement:

Modèles d’événements et de rappels

Synchronisez les ensembles de calendriers et les modèles sur plusieurs appareils

Vues plein écran jour, semaine, mois et année

Le moteur de langage naturel complète automatiquement les suggestions d’invités, de lieux et de listes de calendriers / rappels

Suggérer plusieurs fois pour demander aux gens quand ils peuvent se rencontrer

Combinez des événements en double sur plusieurs calendriers

Vérifiez les invités et la disponibilité

Répondre aux invitations aux événements

Alertes par défaut

Fuseau horaire

Fuseaux horaires préférés

Mises à jour push pour Google et Exchange

Gérer les événements Google Hangout, Google Meet et Zoom

Définissez la durée du voyage pour les événements et recevez des notifications quand il est temps de partir

Couleurs personnalisées pour les événements

Icônes personnalisées pour l’écran d’accueil

Sons personnalisés pour les alertes

Masquer les événements sans les supprimer

Ajouter des pièces jointes aux événements sur iCloud, Google et Exchange

Support prioritaire par e-mail

Ces nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que dans l’abonnement premium. Ceux qui ont acheté l’application Fantastical 2 dans le passé pourront utiliser les fonctions premium, mais uniquement dans l’application de la plateforme concernée. Par conséquent, si vous avez acheté l’application iPhone, vous ne pourrez pas avoir ces fonctions dans l’application iPad ou Mac sans souscrire à un abonnement.

Si vous êtes un nouvel utilisateur et décidez d’utiliser la version gratuite, pratiquement tout ce que vous pouvez faire est de regarder vos calendriers en vue semaine / mois et d’ajouter des événements de base. Vous ne pourrez même pas ajouter de rappel sans créer de compte.