Un nouveau brevet Apple nous offre un aperçu de ce que pourrait être le futur de la gamme MacBook avec une station d’accueil intégrée pour iPhone et iPad.

À l’avenir, les appareils iOS pourraient bien faire partie intégrante du MacBook. Celui-ci pourrait en effet disposer d’un dock, e lieu et place du Trackpad, pour loger l’iPhone. Une fois inséré à l’intérieur, l’iPhone pourrait fournir des fonctionnalités avancées à macOS.

L’iPhone pourrait être utilisé comme trackpad avancé, non seulement pour contrôler le curseur sur l’écran du MacBook, mais aussi pour des fonctions particulières de style Touch Bar.

Apple ne s’est pas arrêtée en si bon chemin puisque son idée est aussi de remplacer l’écran du MacBook par l’iPad. Concrètement, le projet serait de transformer la tablette en ordinateur portable avec écran tactile. En soi, l’idée est bonne mais elle existe déjà avec différents accessoires. Pour aller plus loin, Apple devrait alors proposer macOS sur iPad pour que l’expérience utilisateur soit la plus proche possible d’un vrai ordinateur portable.

Selon les propos tenus par Apple dans le passé, l’arrivée de macOS sur iPad n’est malheureusement pas au programme.