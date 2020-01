Aujourd’hui, c’est le dixième anniversaire de l’iPad. 10 ans se sont écoulés depuis que Steve Jobs a présenté cet appareil au Yerba Buena Center for the Art.

En plus d’être un appareil fondamentalement important pour Apple, l’iPad a également été l’un des derniers grands produits présentés par Steve Jobs avant sa disparition en 2011.

Au cours de cette présentation, Jobs a déclaré qu’il y avait de la place pour une nouvelle catégorie d’appareils entre les smartphones et les ordinateurs portables, mais seulement si ces appareils apportaient un vrai plus dans l’exécution de certaines activités. En présentant le premier modèle, le PDG d’Apple de l’époque a expliqué que cette tablette avait été créée précisément pour atteindre cet objectif : « C’est un appareil magique et révolutionnaire pour surfer sur le Web, lire et envoyer des e-mails, visualiser des photos, regarder des vidéos , écouter de la musique, jouer à des jeux, lire des livres électroniques et bien plus encore ». Et encore : « L’iPad est notre technologie la plus avancée à un prix incroyable. L’iPad crée et définit une toute nouvelle catégorie d’appareils qui connectera les utilisateurs à leurs applications et à leur contenu de manière plus intime, intuitive et amusante que jamais. »

Le premier iPad avait un écran de 9,7 pouces avec technologie IPS, un processeur Apple A4 monocœur, jusqu’à 64 Go d’espace de stockage, 256 Mo de RAM et une batterie de 10 heures, en plus du Bluetooth 2.1, un connecteur Dock à 30 broches et une prise casque. En revanche, il n’avait pas de caméra. Avec un poids de seulement 680 grammes et une épaisseur de 1,34 centimètres, Apple a présenté cette tablette comme plus mince et plus léger que n’importe quel ordinateur portable sur le marché à l’époque.

Les prix ont commencé à 499 $ (16 Go) aux États-Unis pour le modèle Wi-Fi et à 629 $ pour le modèle 3G. En France, les prix ont commencé à partir de 499 € pour le modèle Wi-Fi et à partir de 599 € pour le modèle 3G.

Le premier modèle est sorti aux États-Unis le 3 avril. Le lendemain, Apple a annoncé avoir vendu 30 000 unités. En mars 2011, lorsque l’iPad 2 a été dévoilé, Steve Jobs a annoncé qu’Apple avait vendu près de 15 millions d’exemplaire au cours des neuf premiers mois de disponibilité.

Au cours de la dernière décennie, Apple a également introduit de nouvelles itérations chaque année :

Mars 2011 – iPad 2 : 33% plus mince, jusqu’à 15% plus léger, processeur Apple A5 bicœur, caméras avant et arrière et nouvelle option de couleur blanche

Mars 2012 – iPad 3e génération : écran Retina, 4G LTE, processeur Apple A5X et enregistrement vidéo 1080p

Octobre 2012 – iPad 4e génération : connecteur Lightning et processeur Apple A6X

Octobre 2012 – iPad mini : écran 7,9 pouces

Octobre 2013 – iPad Air : processeur Apple A7 64 bits, 20% plus fin et 28% plus léger que l’iPad de quatrième génération et bords plus fins

Octobre 2014 – iPad Air 2 : Touch ID, écran Retina et processeur Apple A8X

Septembre 2015 – iPad Pro : écran Retina 12,9 pouces, prise en charge de l’Apple Pencil et Smart Keyboard, processeur Apple A9X et quatre haut-parleurs

Mars 2017 – iPad de 5e génération : prix de départ le plus bas (329 $ aux États-Unis), avec écran Retina de 9,7 pouces et processeur Apple A9

Juin 2017 – iPad Pro 2e génération : taux de mise à jour ProMotion jusqu’à 120 Hz, puce Apple A10X Fusion et bords plus fins

Mars 2018 – iPad 6e génération : prix de départ de 329 $ avec prise en charge de l’Apple Pencil et processeur Apple A10

Octobre 2018 – iPad Pro de 3e génération : refonte esthétique importante avec des bords plus fins, Face ID, connecteur USB-C, processeur Apple A12X Bionic, jusqu’à 1 To d’espace de stockage et support de l’Apple Pencil de deuxième génération

Septembre 2019 – iPad de 7e génération : écran Retina de 10,2 pouces et prise en charge du clavier intelligent de taille standard

Pour 2020, des rumeurs suggèrent qu’Apple mettra à jour sa gamme Pro dès mars. Parmi les nouveautés, en plus des processeurs A13 Bionic, il peut y avoir une caméra arrière à triple objectif avec détection 3D pour la réalité augmentée.