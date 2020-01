Les joueurs plus âgés se souviendront certainement de Stronghold. Eh bien FireFly Studio se prépare à lancer Romans: Age of Caesar sur l’App Store.

Romans: Age of Caesar est en fait l’héritier spirituel de la série Caesar. Il s’agit d’un nouveau titre coopératif stratégique qui nous ramènera aux gloires de la Rome antique, avec un style graphique et artistique conçu précisément pour rappeler les titres stratégiques très appréciés de ces années. Beaucoup de nostalgie est attendue mais aussi un gameplay moderne qui fera que le joueur se sentira comme le grand chef d’orchestre de son propre destin. Le but du jeu est de construire des villes impressionnantes avec 15 autres joueurs, en déléguant à chaque personne le contrôle d’un quartier spécifique à administrer et à faire prospérer.

Vous partagerez des ressources avec d’autres joueurs, construirez de grandes structures et travaillerez ensemble pour repousser les envahisseurs barbares tout en préservant votre empire. Vous devrez faire équipe avec d’autres districts du monde entier pour assurer la médiation avec eux pour le commerce, la planification des réseaux routiers et la création de stratégies militaires défensives communes.

Romans: Age of Caesar ne sera disponible sur l’App Store qu’en 2021. La version PC sera accessible dans une bêta ouverte vers la fin de cette année. La société a également annoncé qu’il s’agirait d’un jeu gratuit avec des achats intégrés. En attendant, voici la bande-annonce de la présentation de ce nouveau titre :