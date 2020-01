Une mystérieuse bande-annonce intitulée Digimon Project : Welcome to Digimon World pour iOS vient de paraître sur la chaîne YouTube japonaise de Bandai.

En regardant la bande-annonce, nous pouvons faire de nombreuses hypothèses, mais la plus plausible est qu’il s’agit d’un jeu de réalité augmentée. Possible même que ce titre dans le style de Pokémon GO.

Dans cette vidéo, on y voit Agumon et d’autres Digimon courir entre Hikarigaoka et Odaiba. Il s’agit de deux des quartiers de Tokyo où se déroule la série originale. Ce qui attire l’attention, c’est de voir des gens de tous âges s’amuser avec leur Digimon, en passant par tous les titres les plus célèbres.

Il reste maintenant à comprendre en quoi consistera ce nouveau projet Digimon. Si le trailer peut être considéré comme un premier indice, il est très probable qu’il y ait quelque chose à voir avec la réalité augmentée. Pour l’heure, il n’y a pas d’autres informations sur Digimon Project. Il va falloir patienter encore un peu avant d’en apprendre davantage. D’ici là, on vous laisse avec la vidéo :