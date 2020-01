Facebook Messenger pourrait bientôt intégrer la prise en charge de Face ID pour protéger les conversations privées sur la plateforme.

Cette fonction empêchera l’accès à Messenger jusqu’à ce qu’il soit déverrouillé par le visage du propriétaire légitime. Ce serait un ajout très important pour la sécurité des messages privés, mais pour le moment, il n’est qu’en cours de développement.

Actuellement, Facebook Messenger n’a aucune protection. Cela signifie que si l’iPhone est déverrouillé, n’importe qui peut ouvrir l’application et lire vos messages privés. Avec le support de Face ID, l’application aurait un système de sécurité supplémentaire par rapport à celui qui est actif sur l’iPhone.

Des références au Face ID sont présentes dans la version actuelle, mais Facebook ne l’a pas encore activé, en attendant d’autres tests. La protection par Face ID peut être appliquée immédiatement après la fermeture de Messenger, une minute plus tard, 15 minutes plus tard ou une heure plus tard.