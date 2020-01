Twitter a annoncé aujourd’hui l’ajout de réactions aux messages directs, comme on peut déjà le faire dans iMessage.

Twitter a commencé à tester cette fonctionnalité avec des émojis l’année dernière. Elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs sur le Web, iOS et Android. Cette fonction vous permet d’ajouter une réaction aux messages directs en utilisant la sélection normale des émojis.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!

To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.

For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020