DUBL Drive est une nouvelle application capable de transformer la double caméra de votre iPhone en une vraie dashcam. Elle dispose de fonctionnalités intelligentes telles que l’enregistrement automatique basé sur un freinage ou un choc important, l’intégration d’Apple Plans et l’enregistrement simultané de la caméra avant et arrière.

La possibilité d’enregistrer simultanément à partir des caméras avant et arrière avec l’iPhone est arrivée avec la sortie d’iOS 13. Cette fonction est compatible avec les nouveaux iPhone 11/Pro et iPhone XS/XS Max. DUBL Drive profite de cette fonctionnalité et transforme votre iPhone en une dashcam intelligente bidirectionnelle. Elle offre également l’intégration d’Apple Plans pour les itinéraires et la vitesse.

DUBL Drive est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store avec un essai gratuit de 7 jours. Par la suite, les plans d’abonnement prévoient un coût de 1,99 €/mois ou 16,49 €/an.