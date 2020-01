La série Apple Little America a été rejetée par plusieurs networks avant de finalement trouver une place sur Apple TV+, du moins selon Kumail Nanjiani, le producteur exécutif.

« Nous sommes allés à beaucoup d’endroits différents, et la vérité est que certains de ces networks plus traditionnels, qui existent depuis des décennies, étaient un peu hésitants à propos de la série. »

Ces networks doivent certainement s’en mordre les doigts aujourd’hui, après avoir raté cette grande opportunité. Et pour cause, la série Little America a été acclamée par la critique et a le score Rotten Tomatoes le plus élevé que toute autre série Apple Originals. Un succès annoncé, à tel point qu’Apple a déjà renouvelé la série pour une deuxième saison.

Little America est une série d’anthologie de 8 épisodes qui raconte des histoires vraies d’immigrants en Amérique. Elle a été développée par Nanjiani et Emily Gordon, écrivains de The Big Sick, et l’ancien écrivain et producteur Lee Eisenberg.

Nanjiani a poursuivi en parlant des networks :

« Ils étaient tous coincés dans leurs anciennes habitudes. Certains nous ont même dit: “Attendez, vous voulez faire une série qui n’a pas de stars, qui a une majorité non blanche dans notre networks principal ?” … Ils avaient un peu peur d’une série de ce type sur les immigrants arrivés en Amérique. »

Au contraire, Apple a été immédiatement très favorable au projet, comme l’a confirmé Alan Yang, l’un des producteurs exécutifs de la série :

« Lorsque nous avons rencontré Apple pour la première fois, ils n’avaient pas encore commencé à faire des émissions pour leur plate-forme. Ce qui a immédiatement fait apparaître qu’Apple était le bon choix, c’était leur enthousiasme pour l’idée en premier lieu.

Quand nous leur avons montré Little America, ils se sont presque immédiatement “vendus à nous”, essayant de nous convaincre pourquoi nous devions le faire avec eux. Le ton et l’esprit de l’émission étaient conformes à ce qu’Apple voulait voir sur son service Apple TV+. »

Nous vous rappelons que Little America est déjà disponible sur Apple TV+ :