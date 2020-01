Apple a lancé le nouveau programme Apple Watch Connected en collaboration avec plusieurs salles de sport américaines.

Ce programme vise à combiner l’expérience de la salle de sport avec celle offerte par l’Apple Watch, d’une manière encore plus précise que ce qui a déjà été possible à ce jour. Par exemple, il sera possible de connecter les données de l’équipement de gym et de les enregistrer directement dans l’application Activity sur Apple Watch.

Le programme « Apple Watch Connected » est une extension de la technologie GymKit qui combine les montres Apple avec l’équipement de la salle de sport Orangetheory, Crunch, YMCA et Basecamp Fitness. Le programme sera également utilisé par les salles de sport pour récompenser les clients avec différentes incitations en fonction de leurs activités. Par exemple, YMCA offrira des dons pour construire un programme de natation pour les enfants, Crunch accordera une réduction de 3 $ sur les abonnements pour ceux qui terminent les programmes hebdomadaires, Basecamp offrira à ses membres une Apple Watch Series 5 qui peut être remboursée en remplissant les objectifs de fitness.

Au cours des prochains mois, le programme sera étendu à de nombreux autres gymnases. Pour l’heure, il n’est disponible qu’aux États-Unis.