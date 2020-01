Les allégations selon lesquelles le dirigeant de l’Arabie saoudite a joué un rôle dans le piratage du téléphone de Jeff Bezos, le chef incontesté d’Amazon, circulent dans le monde. Les experts judiciaires disent que le téléphone était un iPhone X et que le piratage a été effectué via une vidéo sur WhatsApp.

Bezos n’est pas seulement le PDG d’Amazon, mais également le propriétaire du Washington Post, un journal qui a toujours été très critique envers Mohammed bin Salman, le prince héritier d’Arabie saoudite.

Une analyse médico-légale réalisée sur l’iPhone X de Bezos a confirmé que l’appareil avait été violé en mai 2018 par un fichier Mp4 envoyé via un compte WhatsApp utilisé personnellement par le prince héritier. Le fichier était crypté et n’a pas pu être entièrement examiné, mais les experts ont noté que le téléphone de Bezos avait commencé à transmettre de grandes quantités de données en quelques heures. Cette anomalie aurait duré plusieurs mois, jusqu’à ce que Bezos remarque le problème.

Motherboard a obtenu le rapport de sécurité complet rédigé par FTI Consulting après l’analyse du téléphone Bezos. Le document nous apprend que l’attaque a très probablement été menée avec Pegasus du groupe NSO, un logiciel espion que l’Arabie saoudite a utilisé dans d’autres hacks. D’autres gouvernements utilisent également cet outil, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. En utilisant ce logiciel espion déguisé en vidéo MP4, quelqu’un a réussi à pirater l’iPhone de Jeff Bezos. Le prince héritier Mohammed bin Salman a nié toute implication, mais des doutes subsistent.

Parallèlement, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme a réagi à cette affaire, déclarant que « le piratage présumé de Bezos et des téléphones d’autres personnes nécessite une enquête immédiate de la part des États-Unis et d’autres autorités compétentes pour comprendre la possible implication directe et personnelle du prince héritier dans une tentative de frapper des opposants politiques et au-delà ».

Pour le moment, nous ne savons pas avec certitude si et quelles données ont été volées sur l’iPhone X de Bezos.