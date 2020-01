La firme de Cupertino présente son service de jeux vidéo par abonnement, Apple Arcade, dans les magasins du monde entier.

Apple compte bien faire savoir qu’Apple Arcade est désormais pleinement opérationnel, en décorant l’intérieur de ses boutiques du monde entier. En effet, de nouveaux magasins montrant le potentiel du service et des bandes-annonces des jeux, ainsi que des accessoires liés au monde du jeu et axés sur le service de jeux vidéo proposé par Apple, arrivent dans les magasins des pays dans lesquels le service est disponible.

Désormais, Arcade a ainsi obtenu un coin dédié dans les magasins de l’entreprise californienne, témoignant qu’Apple se concentre vraiment sur ce service, lancé l’année dernière.

Voici quelques photos collectées par 9to5Mac :

Pour rappel, Arcade est un service par abonnement mensuel ou annuel, permettant d’accéder à tous les jeux inclus dans la bibliothèque du service lui-même (donc de l’ensemble de l’App Store). Les jeux de ce service sont jouables sans limites, sans pubs et sans achats intégrés.

Par ailleurs, les employés des Apple Store sont désormais habillés avec des t-shirts dotés d’une nouvelle couleur : Pacific Blue. Apple a également ajoutés de nouveaux panneaux qui représentent les meilleurs produits tels que l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods Pro.

The next time you visit an Apple Store, you’ll see a new shirt color — Pacific! It’s brighter, with a hint of teal. These are rolling out now: pic.twitter.com/4P90NOLt6f

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) January 22, 2020