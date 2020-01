Plusieurs utilisateurs signalent des problèmes audio lors de la connexion d’un iPhone 11 avec CarPlay sans fil. Cette technologie n’est pas encore répandue dans les voitures, mais elle est présente sur des modèles tels que la BMW Série 1 et certaines Mini, Honda et Nissan.

Sur le forum d’assistance Apple, vous pouvez lire plusieurs plaintes concernant CarPlay sans fil et les iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max. Certains utilisateurs affirment que la qualité audio est mauvaise, avec des effets sonores de style vinyle. D’autres encore signalent que le signal audio saute plusieurs fois en quelques minutes, ce qui rend impossible de maintenir une conversation sur haut-parleur ou d’écouter une chanson.

Les problèmes se posent uniquement sur l’iPhone 11, car avec l’iPhone X ou les modèles précédents (même sous iOS 13.1), CarPlay sans fil fonctionne parfaitement. Les tout premiers rapports remontent à octobre de l’année dernière, mais pour le moment il ne semble pas encore y avoir de solution.

Apparemment, le support Apple a reconnu le problème et a déclaré que la société s’efforçait de le résoudre le plus rapidement possible.