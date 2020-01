Le procureur du district de Manhattan, Cy Vance Jr., a créé un laboratoire judiciaire, à plus de 10 millions de dollars, dédié au déverrouillage et au piratage d’iPhone.

Ce laboratoire est équipé de matériel “incroyable” et d’une équipe d’experts en technologie et sécurité, dont de nombreux anciens militaires. La structure dispose d’une chambre d’isolement radiofréquence qui empêche l’accès à distance aux iPhone impliqués dans les enquêtes, par exemple pour éviter la suppression des données.

À l’heure actuelle, l’équipe Vance a des milliers d’iPhone en phase de déverrouillage. Il existe également un supercalculateur qui génère 26 millions de mots de passe aléatoires par seconde, un robot capable de retirer les puces mémoire sans utiliser de sources de chaleur et des outils spécialisés pour réparer les appareils endommagés et les rendre à nouveau accessibles.

Tous les iPhone sont connectés à des ordinateurs qui génèrent des codes d’accès pour tenter de trouver la bonne clé, ce qui nécessite parfois de passer par des dizaines de milliers de combinaisons de nombres. Ceux qui travaillent dans l’installation tentent également de restreindre les possibilités en utilisant des anniversaires, des dates importantes et d’autres informations qui pourraient être utilisées sur un iPhone spécifique.

Un logiciel propriétaire conserve la trace de tous les iPhone de l’installation, avec une liste de priorités qui place au-dessus des appareils qui doivent être déverrouillés dès que possible.

Dans le passé, Vance a été un critique majeur d’Apple et a demandé à plusieurs reprises au gouvernement d’introduire une législation anti-cryptage pour faciliter l’accès des officiers chargés de l’application des lois aux iPhone lors des enquêtes criminelles. Selon Vance, 82% des smartphones qui entrent dans le laboratoire sont verrouillés et son équipe est capable de déverrouiller environ la moitié d’entre eux. Les fréquentes mises à jour logicielles d’Apple compliquent de plus en plus la réalisation de ces opérations sur iPhone, donc la rapidité est souvent très importante.

Vance estime qu’il est injuste qu’Apple et Google empêchent les agents des forces de l’ordre d’accéder aux smartphones. Le procureur affirme que les forces de l’ordre se sont vu confier la responsabilité de “protéger les citoyens”, mais Apple et Google ont un accès limité aux informations “simplement parce qu’ils le disent”. Vance estime qu’il devrait y avoir un « équilibre » entre la protection de la vie privée des utilisateurs et la justice pour les victimes de crimes :

« Ce n’est pas leur bataille. Et ce n’est pas leur bataille parce qu’il y a quelque chose de plus important en jeu, plutôt que leur perception personnelle de l’endroit et de la façon d’équilibrer la vie privée et la sécurité publique. La chose la plus importante est que vous avez des victimes et que vous avez une communauté d’application de la loi qui a de forts impératifs qui devraient être reconnus et équilibrés équitablement par les dirigeants d’Apple et de Google. Aujourd’hui, je pense que tout est déséquilibré. »

Apple a toujours expliqué qu’elle fournit à la police toutes les données de sauvegarde iCloud, car il n’est pas possible d’accéder physiquement aux données stockées sur l’iPhone. Sur ce point, Vance dit qu’un criminel sérieux n’a pas de sauvegarde sur iCloud. De plus, un utilisateur peut également choisir les informations à stocker à distance et celles qui ne le sont pas.

Les services répressifs peuvent également obtenir d’autres données sur l’appareil, telles que l’heure et le lieu d’un appel téléphonique, à partir de cartes SIM ou d’opérateurs téléphoniques, mais le procureur affirme que la différence est entre la capacité de lire une lettre (accès à un iPhone) et se limitant à la lecture de l’enveloppe uniquement.

Vance conclut que son laboratoire n’est pas la réponse à ces problèmes, car la plupart des organismes d’application de la loi aux États-Unis ne peuvent pas se permettre de faire le travail que fait le cyber-laboratoire de New York.