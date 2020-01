Adobe a mis à jour son app iOS Creative Cloud ajoutant le support de la nouvelle fonction d’inscription et de connexion « Sign in with Apple ». Les utilisateurs peuvent également utiliser ce nouveau système de connexion pour accéder au Creative Cloud sur le Web.

Cette nouvelle fonction rejoint ainsi les options Google, Facebook et Adobe ID déjà présentes. Elle nécessite la version 5.1 de l’application Creative Cloud pour iOS. Grâce à ce système, l’utilisateur peut créer un nouveau compte Creative Cloud sans avoir à fournir d’informations. Il suffit simplement de saisir les informations d’identification de son identifiant Apple.

Sur l’écran suivant, vous pouvez choisir de créer un nouveau compte Creative Cloud en utilisant votre identifiant Apple ou un autre e-mail. Appuyez sur le champ de messagerie pour afficher les autres comptes de messagerie enregistrés avec votre identifiant Apple que vous pouvez utiliser pour vous connecter à ce système.

Alternativement, si vous ne souhaitez pas fournir votre véritable adresse e-mail, vous pouvez toucher l’option Masquer mon e-mail. Vous pouvez fournir et créer des adresses e-mail uniques et aléatoires. Cette fonction vous permet de recevoir des messages utiles des applications ou des services auxquels vous êtes abonné, sans avoir à fournir votre adresse e-mail personnelle.

Sign in with Apple a été présenté à la WWDC 2019 et se propage de plus en plus dans les applications et sur le Web