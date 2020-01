Apple s’apprête à louer 18580 m² de bureaux à New York dans la tour historique Penn11, pas très loin du Madison Square Garden.

Ces nouveaux bureaux pourraient coûter à l’entreprise 60 $ le mètre carré pour un coût total de 1 148 000 € par mois. Aussi élevé que cela puisse paraître, il est en fait très bon par rapport au prix moyen cette zone de bureaux.

Penn11 est situé entre la 31ème et la 32ème rue ouest, non loin du Madison Square Garden. Il s’agit d’un bâtiment historique construit en 1923.

En réalité, c’est le deuxième choix pour Apple qui s’intéressait auparavant à l’ancien bâtiment de poste James A. Farley. La société n’a pas pu l’avoir en raison de l’offre plus élevée proposée par Facebook. Ce bâtiment ainsi que le Penn11 sont actuellement gérés par Vornado, une entreprise qui gère les espaces des bureaux les plus exclusifs de New York.

Apple cherche de nouveaux espaces à New York depuis près d’un an et, apparemment, s’apprête à mettre la main sur environ 5570 m² des 55 Hudson Yards, un nouveau gratte-ciel de la ville.

En plus des sept Apple Store déjà ouverts à New York, dont le magasin historique de la Cinquième Avenue, l’entreprise est déjà propriétaire d’environ 4180 mètres carrés de bureaux entre le 100 et 104 de la Cinquième Avenue.