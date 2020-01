Un nouveau brevet semble suggérer qu’Apple travaille sur une technologie qui permettrait l’utilisation de Touch ID sur la totalité de l’écran d’un appareil.

Le brevet américain no. 10.541.280 intitulé “Détection tactile basée sur OLED et identification de l’utilisateur”, a été identifié par AppleInsider et mentionne l’utilisation d’écrans OLED capables de détecter un utilisateur sur la base de la « “lumière réfléchie ou spectre d’une empreinte digitale” numérique détectée par la pluralité d’un écran OLED ».

Le brevet se concentre principalement sur les capteurs tactiles capacitifs, aidés par l’utilisation de nouveaux capteurs optiques capables de détecter ce qu’Apple définit comme des « détails plus fins ».

« La position approximative du toucher peut être déterminée par des capteurs tactiles capacitifs, tandis qu’un ou plusieurs détails plus fins peuvent être détectés par des capteurs tactiles optiques. L’écran tactile peut comprendre un filtre spatial configuré pour focaliser la lumière émise par les OLED et/ou la lumière réfléchie détectée par les OLED pour une meilleure détection tactile optique. La lumière émise peut refléter un objet (par exemple un doigt) qui touche ou se déplace près de l’écran tactile. »

De plus, le brevet note que des capteurs pourraient être utilisés pour faire la distinction entre les doigts et d’autres objets en fonction de diverses propriétés optiques.

Comme d’habitude, le brevet a été rédigé de telle manière qu’il est particulièrement facile à analyser, mais il semble également suggérer que la technologie pourrait être utilisée sur un ordinateur portable. Cela pourrait ouvrir les portes d’un MacBook avec un écran tactile et un capteur Touch ID intégré.