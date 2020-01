Apple avait l’intention d’intégrer le chiffrement de bout en bout sur les sauvegardes iCloud, avant d’abandonner l’idée suite aux objections du FBI.

Depuis l’affaire San Bernardino, le différend entre le FBI et Apple est devenu de plus en plus vif, en particulier dans les affaires médiatiques les plus importantes. D’une part, l’agence fédérale qui demande à Apple les données sur iPhone protégées par des mots de passe et appartenant aux suspects, de l’autre Apple qui répète qu’il est impossible d’accéder à ces données sans installer une porte dérobée. D’ajouter que cela mettrait en danger la sécurité de tous les appareils en circulation.

Aujourd’hui, Reuters a ajouté une nouvelle pièce à cette histoire. Il y a plus de deux ans, Apple a informé le FBI qu’elle avait prévu de mettre en œuvre un chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud. Finalement, Apple a abandonné cette idée après que le FBI lui-même ait déposé plusieurs objections. Il n’est pas clair si de telles objections ont joué un rôle dans la décision d’Apple.

Un ancien employé d’Apple a déclaré à Reuters que la société ne voulait pas risquer d’être examinée de plus près par des fonctionnaires pour la protection potentielle des criminels, ni encourager de nouvelles lois anti-cryptage.

L’ajout d’un chiffrement de bout en bout aux sauvegardes iCloud aurait rendu beaucoup plus complexe l’accès aux données stockées dans les bases de données, même pour Apple. En fait, pendant des années, à la demande des enquêteurs, Apple a fourni les données de sauvegarde iCloud des suspects, afin que les forces de l’ordre puissent disposer d’informations très utiles pour leurs enquêtes.

Si Apple avait été au bout de son idée, la société aurait dû refuser toute demande des services répressifs.