Gartner prédit que la 5G donnera une forte impulsion à l’ensemble du marché des smartphones en 2020. Le marché pourrait enregistrer une croissance qui n’a pas été observée depuis un certain temps.

Selon Gartner, les expéditions mondiales de PC, tablettes et smartphones atteindront 2,16 milliards d’unités en 2020. Cela représenterait une augmentation de 0,9% par rapport à 2019 où 2,5 milliards d’appareils ont été expédiés. La croissance des appareils devrait cependant être de courte durée, car Gartner prédit que le déclin reprendra à partir de 2021.

2020 pourrait donc enregistrer une légère reprise sur le marché, également et surtout grâce à l’arrivée de la 5G. Elle incitera davantage de personnes à changer de smartphone. Gartner a également confirmé que le marché mondial des appareils électroniques est en baisse en raison d’un rythme de développement technologique toujours plus lent.

Pour ne parler que du marché des smartphones, Gartner table sur une croissance de 1,7% en 2020. Ce serait une étape importante par rapport à 2019, alors qu’il y avait une baisse globale de 2% sur un an. La croissance sera visible principalement en Chine et dans les marchés émergents d’Asie et du Pacifique.

Les modèles 5G devraient représenter 12% des expéditions de smartphones en 2020, pour atteindre ensuite 43% d’ici 2022.