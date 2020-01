Le dernier rapport du CIRP confirme le grand succès des iPhone 11 aux États-Unis par rapport aux autres smartphones vendus par Apple.

De ces données, il ressort que l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont représenté 69% de tous les iPhone vendus dans le pays entre octobre et décembre 2019.

Sans surprise, l’iPhone 11, le moins cher de la gamme, était également l’appareil le plus populaire, détenant 39% des ventes. L’iPhone XR continue également de connaître un grand succès et se classe deuxième, avant le 11 Pro et le 11 Pro Max.

Comme vous le savez, Apple ne publie plus de données officielles sur les ventes de ses appareils, ces chiffres sont donc basés sur l’analyse du marché du CIRP.

En comparant la même période de 2019 avec les trois derniers mois de 2018, le CIRP souligne que le prix de vente moyen est passé de 839 $ à 809 $. La raison est liée à la baisse de prix de 11 $ pour l’iPhone 11. De plus, en 2018, il y a eu l’iPhone XS Max qui a augmenté le prix de vente moyen.

Les données du CIRP suggèrent également que le choix de la taille du stockage a baissé. S’il est vrai que plus des deux tiers des acheteurs d’iPhone 11 Pro et Pro Max ont choisi des modèles 256 ou 512 Go, la plupart des clients qui ont acheté un iPhone 11 ou des modèles antérieurs ont choisi l’option 64 Go.