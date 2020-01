Gameloft a annoncé l’arrivée d’Asphalt 9: Legends sur Mac, lauréate du Apple Design Award 2019 sur l’App Store.

Grâce à la nouvelle technologie Mac Catalyst, Gameloft a réussi à créer une excellente expérience de jeu sur Mac. Il permet aux joueurs de commencer une carrière de course sur leurs appareils iOS et de la reprendre en toute transparence sur leurs Mac, grâce aux sauvegardes croisées.

Les joueurs peuvent ensuite profiter du même contenu iPadOS et iOS, et maintenant sur macOS avec une résolution plus élevée de 60fps. Les joueurs pourront aussi transférer leur progression vers les deux versions et explorer de nouvelles options de contrôle, telles que la souris et le clavier. La version macOS recevra le même contenu qui sera ajouté de temps en temps à la version iOS.

Asphalt 9: Legends est disponible gratuitement sur le Mac App Store.