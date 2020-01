Apparemment, Apple récompense ses employés les plus fidèles, après les cinq premières années de travail dans la société. Chaque employé reçoit une élégante plaque signée par le PDG Tim Cook.

Le témoignage vient de Lemont Washington qui a récemment partagé sur Twitter sa récompense sous forme d’une plaque. Elle contient un message et la signature de Tim Cook.

Washington a rejoint Apple en septembre 2014 en tant qu’ingénieur informatique senior. Depuis, il a travaillé sur Swift Playgrounds, HomeKit et Messages. En réalité, son cinquième anniversaire chez Apple a eu lieu il y a cinq mois, mais il a reçu sa plaque que récemment. Il a souhaité la partager avec tout le monde.

Five year flex pic.twitter.com/2RsLBv993b — Lemont Washington (@cocoalabs) January 15, 2020

Sur la plaque, on eut lire le message suivant :

« Cinq ans chez Apple représentent une étape importante. Lorsque vous êtes venu ici, vous vous êtes engagé à réaliser de très grandes choses. Depuis, vous avez apporté passion, créativité et ténacité, tout simplement parce que c’est ce que requiert la poursuite de l’excellence. Vous avez dynamisé et inspiré les autres grâce aux normes que vous vous fixez. Et vous avez eu le genre d’impact qui change la vie des gens. C’est important. Merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous ferez tout au long de votre voyage chez Apple. »

Bien que le geste soit louable, peut-être que Lemont Washington aurait apprécié qu’il s’accompagne de quelques actions AAPL…