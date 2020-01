Pour tous les amateurs de RPG, voici Pascal’s Wager, un nouveau titre très intéressant enfin disponible sur l’App Store. Le jeu vous emmène dans un long voyage de libération et de rédemption.

Ce nouveau titre développé par Giant Games est configuré comme un action-RPG dans un style sombre. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler les paramètres et la mécanique de Dark Souls de From Software.

La narration vous emmènera dans une nouvelle terre entourée d’un brouillard noir appelé Obbrominia. Il s’agit d’une catastrophe qui a pris le dessus après le cataclysme qui a fait disparaître le soleil dans les abîmes. Grâce aux géants, le brouillard s’est dispersé, redonnant confiance à l’humanité et à sa survie. Quand une pandémie a balayé les géants, Terrence, un prospecteur excommunié par l’Église, a cependant commencé un long voyage à la recherche de la cause de cette pandémie, une pandémie liée en quelque sorte à la disparition de sa femme Teresa. Vous pouvez choisir parmi quatre personnages différents pour poursuivre l’aventure du jeu, des personnages qui auront évidemment des compétences et des capacités différentes.

L’intrigue narrative est fascinante et va de pair avec un graphisme du plus haut niveau. Parmi les meilleurs jamais vus sur une plate-forme mobile. Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch et est compatible à partir d’iOS 9 ou version ultérieure. Bien que le jeu coûte 7,99 euros, la grande qualité de la production justifie l’investissement pour un jeu vraiment unique. Et certainement l’un des meilleurs titres récemment sortis sur l’App Store.

Pascal’s Wager – 7,99 €