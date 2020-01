Aujourd’hui, c’est la Journée Martin Luther King Jr. aux États-Unis, une fête annuelle commémorant la mémoire du leader américain du mouvement des droits civiques.

Apple voulait également honorer la vie de Martin Luther King avec un hommage d’une page entière sur son site Web. L’une de ses photos est accompagnée de sa citation emblématique :

« Ce qui affecte l’un affecte directement tous les autres indirectement. »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a également commémoré Martin Luther King dans un tweet reprenant une autre de ses célèbres phrases :

“I have the audacity to believe that peoples everywhere can have three meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom for their spirits.” Let us all be so audacious, and work to make MLK’s dream a reality for us all.

— Tim Cook (@tim_cook) January 20, 2020