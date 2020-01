Suite à la controverse, Apple corrige le problème de la location affectant l’iPhone 11, avec la bêta 2 d’iOS 13.3.1. Il semble que le suivi continu de la localisation de l’utilisateur ne soit plus un souci. Il concernant la puce UWB présente dans les derniers modèles d’iPhone.

D’un autre côté, Apple continue de maintenir sa position avec des réponses vagues qui ne visent pas correctement la présence spécifique d’un problème. Juste en réponse à ce qui avait été découvert, les ingénieurs d’Apple ont annoncé qu’il n’y avait aucun défaut potentiel qui pourrait compromettre la sécurité des utilisateurs d’iPhone 11 Pro. En tout cas, les ingénieurs ont travaillé pour répondre aux nombreuses questions. Ils ont ajouté un interrupteur dédié dans la section des services système. De cette façon, l’utilisateur peut activer ou désactiver cette fonctionnalité à volonté.

Sous iOS 13.3.1 bêta 2, il suffit d’aller dans l’app Réglages > Confidentialité > Service de localisation > Services système. C’est ici que vous trouverez tous les services à désactiver dont la “Mise en réseau et sans fil” que vous pouvez désormais désactiver. En revanche, sa désactivation pourrait avoir des effets négatifs sur la connexion Bluetooth, le WiFi et plus encore.