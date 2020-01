Dans le panorama déjà vaste des FPS pour iOS, dominé par Call Of Duty: Mobile, un nouveau candidat résolument intéressant a été ajouté : Warface: Global Operations.

Développé par MY COM, ce FPS profite de commandes simples et intuitives mais surtout avec des graphismes remarquables pour une plateforme mobile.

Le titre, déjà disponible pour PC et console, apporte à nos appareils toute l’action et la frénésie de la bataille à mort. Votre alter ego virtuel sera entièrement personnalisable ainsi que votre arme. Cela vous permettra s’il est bien pensé de dominer chaque bataille grâce à tous les accessoires disponibles.

« Plongez-vous dans des scènes de combat incroyablement détaillées et réalistes. L’incroyable qualité des graphismes, axée sur le réalisme, place la barre encore plus haut pour les shooters mobiles. »

Il existe de nombreux modes de jeu, y compris le mode Match à mort par équipe habituel et toujours apprécié. Le jeu est déjà disponible sur l’App Store et vous pouvez le télécharger totalement gratuitement même si, comme prévu, plusieurs achats in-app sont prévus. Ils vous permettrons évidemment d’accélérer la progression de votre personnage et de vos équipements. Au niveau de la compatibilité, vous devez être en possession d’un appareil sous iOS 10 ou ultérieur (iPhone, iPad ou iPod Touch).

Warface: Global Operations – GRATUIT