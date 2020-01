Bang & Olufsen a récemment annoncé la troisième génération des ses écouteurs intra-auriculaires sans fil Bang & Olufsen E8. Le fabricant a doublé la durée de l’autonomie par rapport à la génération précédente.

Avec ce nouveau modèle, vous obtenez jusqu’à 35 heures de lecture. Bang & Olufsen a optimisé la durée de vie de la batterie de 119% par rapport au modèle précédent. Les écouteurs peuvent offrir jusqu’à sept heures de lecture continue et quatre charges complètes via l’étui de chargement sans fil en cuir de qualité supérieure. Cela signifie qu’il peut s’écouler plusieurs semaines avant de devoir charger le boîtier. La charge complète prend 2 heures.

De plus, la taille et le poids ont été réduits. Les ingénieurs de Bang & Olufsen ont utilisé la modélisation 3D. Le fabricant a aussi fait appel à plusieurs testeurs pour s’assurer que le Beoplay E8 s’adapte à une plus grande variété de formes et de tailles d’oreille. La taille de chaque écouteur a été réduite de 17%, ne pesant que 5,8 grammes chacun. La taille plus compacte et la conception optimisée permettent au Beoplay E8 de s’adapter même aux plus petites oreilles et de devenir encore plus confortable à porter.

Enfin, il existe désormais quatre microphones au lieu de deux pour de meilleures performances lors des appels téléphoniques et le mode de transparence a été amélioré.

Bang & Olufsen E8 est cependant une alternative plus chère que les AirPods. Ils seront disponibles à partir du 14 février au prix de 390 $. En revanche, ils devraient offrir une qualité sonore nettement meilleure.