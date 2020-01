Selon le Wall Street Journal, Facebook a abandonné l’idée de placer de la publicité dans son application WhatsApp. Le réseau social aurait également « dissous » l’équipe en charge de la meilleure façon possible d’intégrer ces publicités.

D’ailleurs le rapport explique que le code dédié aurait été complètement supprimé du code WhatsApp. Cela marque un changement majeur dans la stratégie de Facebook pour monétiser WhatsApp. Avant son acquisition par Facebook, le service facturait un abonnement annuel. Facebook l’a ensuite rendu entièrement gratuit.

L’idée de Facebook d’intégrer des pubs dans WhatsApp a été controversée dès le départ. L’initiative a provoqué un grave conflit grave entre les fondateurs de WhatsApp, Jan Koum et Brian Acton, et la direction de Facebook. Depuis, Koum et Acton ont quitté l’entreprise.

Mais la nouvelle n’est bonne que moitié, car Facebook prévoit toujours à l’avenir d’intégrer les publicités dans la fonction Status. C’est une fonction de partage éphémère, similaire aux stories d’Instagram et Snapchat.

Pour finir, le rapport du jour note également que Facebook prévoit de « développer des fonctionnalités permettant aux entreprises de communiquer avec les clients et de mieux gérer ces interactions ». Reste à voir quelles seront exactement les « caractéristiques de gain ».