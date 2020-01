Apple a partagé l’histoire d’un membre de l’équipe Apple Park qui « donne aux personnes dans le besoin de nouveaux départs ». L’histoire se concentre spécifiquement sur la société Saints of Steel à but non lucratif.

La société a été fondée en 2016 par Jaz Limos, directeur du Apple Park Visitor Center, après avoir partagé un repas avec un sans-abri qui était en fait son père. Saints of Steel est un barbier pop-up à but non lucratif, conçu pour les personnes à la recherche de « travail, logement et nouveau départ ».

En tant que PDG et fondateur de la nouvelle organisation, Limos aurait créé Saints of Steel à partir de zéro, avec le plein soutien de sa famille Apple. Au cours de sa première année, l’organisation a été financée presque entièrement par des bénévoles et des dons d’Apple.

« Notre conseil d’administration, lorsque nous avons commencé, était principalement composé d’employés Apple qui ont retroussé leurs manches. Nous avons vu la puissance de Benevity et du programme de rencontres d’entreprise, car il a financé la majeure partie de ce programme. »

Apple affirme que 80% des premières années de dons de Saints of Steel proviennent de Benevity, la plateforme de dons d’entreprises. 74% de ces dons provenaient d’employés Apple.

Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour les initiatives environnementales, sociales et politiques, a expliqué :

« Chez Apple, nous avons pour mission de changer le monde pour le mieux et de rendre le meilleur aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Les employés d’Apple comme Jaz incarnent cette culture de donner tous les jours. Nous partageons un engagement profond envers nos communautés locales et faisons tout ce que nous pouvons pour faire le bien. »