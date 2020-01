Apple a acquis Xnor.ai, une startup basée à Seattle spécialisée dans les technologies d’intelligence artificielle à faible consommation.

Parmi les différents travaux réalisés, Xnor․ai a fourni la technologie d’intelligence artificielle derrière la fonction de détection de personnes sur certaines caméras de sécurité Wyze. L’acquisition par Apple explique également pourquoi Wyze a récemment perdu ces fonctionnalités sur ses caméras, comme indiqué par la société il y a quelques jours :

« La détection de personnes sera temporairement supprimée de Wyze Cam à partir d’une nouvelle version de firmware prévue pour la mi-janvier 2020, en raison de la résiliation inattendue de l’accord avec notre fournisseur d’IA. Nous nous préparons à lancer notre version interne de la détection de personnes plus tard cette année, qui restera gratuite pour nos utilisateurs. »

Apple propose déjà sa propre fonctionnalité de suivi des personnes avec la technologie HomeKit Secure Video. Toutefois, il y a encore beaucoup de place pour plusieurs améliorations.

Ni Apple ni Xnor․ai n’ont confirmé l’accord, mais les nouvelles d’aujourd’hui suggèrent qu’Apple a payé 200 millions de dollars pour finaliser l’acquisition. L’équipe Xnor.ai est susceptible de déménager dans les bureaux d’Apple à Seattle.

La devise de Xnor․ai est “AI Everywhere, for Everyone” et a développé plusieurs technologies clés pour soutenir cette phrase. L’entreprise se concentre principalement sur les outils d’apprentissage automatique et de reconnaissance d’image qui peuvent être exécutés sur des appareils à faible consommation d’énergie, plutôt que de s’appuyer sur l’infrastructure cloud.

En outre, l’entreprise a créé une plate-forme “self-service” qui a permis aux développeurs d’utiliser plus facilement le code et les données d’intelligence artificielle dans leurs applications.

En 2016, Apple a acquis la startup Turi, basée à Seattle, dans le cadre de ses efforts pour améliorer ses équipes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Avec cette autre acquisition, la société confirme le vif intérêt pour ces technologies.