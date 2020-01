Plus tôt ce mois-ci, Apple a annoncé une série de sessions Today at Apple axées sur la création d’affiches inspirées des séries Apple TV+. Hier, Apple a partagé quelques vidéos qui mettent en valeur la créativité des illustrateurs sur leur iPad.

Apple a publié deux vidéos montrant la conception d’affiches inspirées de For All Mankind et Dickinson avec l’iPad Pro et l’Apple Pencil.

Dans la vidéo For All Mankind, nous voyons le travail des illustrateurs Justin Erickson et Paige Reynolds de Phantom City Creative. Apple a apprécié la façon dont les deux illustrateurs ont réussi à résumer la série en quelques images :

De son côté, l’illustratrice et peintre numérique Janice Sung parle du processus de création de son affiche dédié à la série Dickinson. Là encore, l’iPad Pro et l’Apple Pencil ont été utilisés pour l’affiche de cette série présente sur Apple TV+.