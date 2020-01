Fortnite continue d’être l’un des titres les plus populaires du moment qui se dote aujourd’hui de deux grandes innovations.

La première concerne la meilleure compatibilité avec les joysticks pendant les phases de jeu. À ce jour, des contrôleurs de Xbox One S et PlayStation 4 sont compatibles avec le jeu, mais leur utilisation est limitée. Avec cette mise à jour, les touches L3 et R3 sont “déverrouillées” ce qui permettra donc une plus grande intégration et une facilité d’utilisation pendant le jeu.

La deuxième grande nouvelle concerne l’iPad et plus particulièrement le dernier iPad Pro de 2018. Grâce à la puissance de la puce Apple A12X Bionic, Epic Games a réussi à implémenter un support à 120 fps pendant la phases de jeu doublant pratiquement le résultat par rapport aux versions précédentes. Cela prouve la puissance que cette tablette est capable d’atteindre et pourtant souvent été sous-estimée. La limite précédente était de 60 fps qui reste active sur tous les autres iPad qui ne disposent pas de ce processeur spécifique. Grâce à cette nouveauté, les animations profitent d’une plus grande fluidité, rendant Fortnite encore plus satisfaisant.

La mise à jour est déjà disponible sur l’App Store. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez.