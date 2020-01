Ce n’est pas la première fois que l’iPhone est impliqué dans des expériences loufoques, mais cette fois il s’agit de l’iPhone Guitar. C’est une toute nouvelle expérience impliquant 106 iPhones et un iPod Touch.

La guitare fabriquée par Artem Mayer de Copper Guitars en Russie pèse un peu plus de huit kilos. Elle possède un manche en acajou avec des frettes Jescar et des micros Fokin personnalisés. Cette guitare électrique se compose d’un corps conçu à partir 106 iPhone et d’un iPod Touch vidés des composants électroniques, collés et découpés pour obtenir la forme d’une Fender Telecaster classique de 1999.

Cet iPhone Guitar entièrement fonctionnel, peut être acheté au prix “modeste” d’environ 6000 dollars.

Voici un extrait du processus de fabrication qui a été publié sur YouTube. Voila une belle représentation sur l’art et la manière de recycler des smartphones efficacement. Bien sûr, ce n’est pas le genre d’instrument que tout le monde peut s’acheter. Avouez tout de même que le résultat est assez bluffant :

Qu’en pensez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires.