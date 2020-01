Le fait que les AirPods rencontrent un énorme succès est désormais un fait, mais il est toujours intéressant de quantifier le succès de ce produit en termes d’unités vendues. Rien qu’en 2019, la firme de Cupertino a en effet expédié près de 60 millions d’unités.

Un résultat sans aucun doute remarquable qui confirme la grande appréciation des utilisateurs pour ce qui est certainement l’un des produits les plus réussis de l’ère Tim Cook, un produit qui a créé un véritable segment de marché d’une grande inspiration pour les nombreux concurrents.

Selon un rapport de Strategy Analytics, les AirPods ont représenté 50% des ventes de l’ensemble du secteur des casques totalement sans fil. Selon Strategy Analytics, ce résultat placera Apple dans une position dominante au moins pour les cinq prochaines années. Xiaomi et Samsung se positionnent en deuxième et troisième place derrière Apple avec une marge plutôt faible, et une part de marché d’un peu moins de 10% chacun.

Un autre chiffre très intéressant concerne les revenus de ce segment. La firme de Cupertino détient actuellement 71% du produit total de ce segment. Ce chiffre confirme la surpuissance des écouteurs d’Apple.

Aujourd’hui. Les AirPods peuvent être comme un réel trésor pour Apple et sans l’ombre d’un doute l’un des produits les plus réussis, en plus d’être le plus apprécié des utilisateurs.