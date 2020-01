À partir d’aujourd’hui, Instagram permet à certains comptes d’envoyer des messages directs depuis le Web…et pas seulement à partir des applications iOS et Android.

La nouveauté est en cours de test et est donc disponible pour un nombre limité d’utilisateurs. Si les tests DM via le Web sur Instagram se passent bien, la fonction sera progressivement activée pour tous les utilisateurs.

Jusqu’à présent, les messages Instagram privés ne pouvaient être envoyés et reçus que via l’application. L’interface DM sur le Web est très similaire à celle de l’application mobile. Il y a également la possibilité de créer des groupes et de partager des photos sur l’ordinateur. Les notifications peuvent être reçues sur PC et Mac si l’utilisateur a activé cette option dans le navigateur du site.