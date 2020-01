TikTok était l’application la plus téléchargée au monde au quatrième trimestre 2019, à la fois sur l’App Store et sur Google Play.

Grâce aux deux magasins, TikTok a atteint 220 millions de téléchargements au cours des trois derniers mois de 2019. L’application a même surpassé la concurrence YouTube, Instagram, WhatsApp et Facebook. Sur iOS, l’application a dépassé 42 millions de téléchargements.

En revanche, l’application a été classée deuxième aux États-Unis, derrière Disney+. L’app officielle du service de streaming vidéo arrivera en France le 31 mars.

Voici le classement mondial :

TikTok YouTube Instagram WhatsApp Facebook Messenger Google Maps Jianying Vlog Disney + Taobao

La domination de TikTok n’est pas une surprise. Depuis son lancement en septembre 2016, l’application de partage de vidéos est rapidement devenue célèbre et virale. Elle accumule plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde. Beaucoup d’entre eux sont en Chine et en Inde. Néanmoins, l’app devient de plus en plus populaire aux États-Unis et en Europe.

Les données du quatrième trimestre 2019 nous indiquent également que TikTok a dépassé les monstres sacrés tels que les applications Facebook, Amazon et Google. Cependant, il convient de considérer que bon nombre de ces applications sont disponibles depuis un certain temps et ont déjà été téléchargées par des millions d’utilisateurs dans le passé.

Call of Duty: Mobile était le jeu le plus téléchargé au quatrième trimestre 2019, avec plus de 80 millions de téléchargements.