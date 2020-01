Le YouTuber Joel Telling a déclaré que son Apple Watch l’avait alerté suite à une fréquence cardiaque anormalement élevée. Il était à plus de 120 battements par minute pendant plus de 10 minutes, ce qui l’a incité à consulter un médecin.

Suite à la notification, Telling s’est rendu aux urgences, où les médecins ont découvert qu’il souffrait de tachycardie. La clinique Mayo décrit la tachycardie comme une forme d’accélération de la fréquence cardiaque supérieure à ce qu’elle devrait être pendant l’état de repos. Il est normal que la fréquence cardiaque augmente pendant l’exercice ou le stress, mais la tachycardie est telle lorsque cela se produit pendant le repos.

Selon Telling, les médecins ont effectué une série de tests qui n’ont révélé aucune embolie pulmonaire ni activité cardiaque irrégulière. La cause la plus probable, dit Telling, était “le stress et la déshydratation d’un récent voyage”. L’hôpital s’est occupé de lui et son rythme cardiaque est revenu à la normale.

Dans la situation de Telling, son Apple Watch l’a averti d’une fréquence cardiaque élevée qui pouvait être facilement traitée et sans effets à long terme. Grâce à sa montre connectée, il a pu obtenir des soins d’urgence à temps, ce qui met en évidence la puissance des fonctionnalités de surveillance passive de la santé de l’appareil. La clinique Mayo souligne que la tachycardie peut entraîner une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou même la mort.

Nous vous rappelons que l’Apple Watch vous permet de définir un seuil de notification pour une “Fréquence cardiaque élevée”. De cette façon, votre Apple Watch enverra une notification push lorsqu’elle détectera une fréquence cardiaque supérieure à ce seuil pendant une période d’inactivité de 10 minutes.