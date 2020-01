Après avoir fixé la date de sortie de Little America sur Apple TV+ et réorganisé l’émission pour une seconde saison, Apple a maintenant signé un accord de création de contenu pluriannuel avec son showrunner et co-créateur, Lee Eisenberg.

Le nouvel accord d’Apple avec Eisenberg sera la création de nouveaux projets TV et d’autres médias numériques exclusivement pour Apple TV+ :

« Aux termes de l’accord, Eisenberg lancera une nouvelle marque, Piece of Work Entertainment, et créera des projets de télévision numérique et multimédia exclusivement pour Apple TV+. Natalie Sandy a également été embauchée comme vice-présidente du développement de la société, qui était productrice lors de la première saison de “Little America”. »

Eisenberg a un palmarès riche qui comprend également six nominations aux Emmy Awards.

Little America arrivera le 17 janvier sur Apple TV+. Les premières critiques sont très positives avec une incroyable note de 100%.

La première saison est composée de huit épisodes d’une demi-heure chacun qui se concentrent sur des histoires différentes. Tous les protagonistes ont un point commun, ils ont tous émigré aux États-Unis.