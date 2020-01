Les ventes mondiales de Mac ont diminué au quatrième trimestre 2019, selon les dernières estimations publiées par Gartner.

Au cours des trois derniers mois de 2019, Apple a expédié environ 5,26 millions de Mac, en baisse de 3% par rapport aux 5,43 millions au trimestre de 2018.

La part de marché d’Apple a également diminué, passant de 7,9% au quatrième trimestre 2018 à 7,5% au quatrième trimestre 2019. La baisse des livraisons est survenue lorsque le marché mondial des PC a connu sa première croissance depuis 2011, notamment grâce aux nouveaux appareils Windows 10.

Apple a cependant maintenu sa position de quatrième fabricant de PC au monde, derrière Lenovo, HP et Dell. Lenovo reste en première place avec plus de 17 millions d’ordinateurs vendus dans le monde. Derrière Apple, on trouve Asus et Acer. Dell enregistre la plus forte croissance en glissement annuel, avec +12,1%. Aux États-Unis seulement, Apple a légèrement mieux performé avec 2,21 millions de Mac vendus et 0,8% de plus qu’à la même période en 2018.

Sur l’ensemble de 2019, les ventes de Mac ont diminué de 0,9% par rapport à l’année précédente. Au total, Apple a vendu 18,35 millions de Mac, confirmant toujours sa quatrième place au classement mondial. Sa part de marché est de 7,1%.

À l’avenir, Gartner estime que le marché des PC continuera de baisser malgré la croissance cette année. Les choses pourraient changer avec l’arrivée des PC pliants, dont beaucoup feront leurs débuts plus tard dans l’année. Comme toujours, l’innovation est l’un des facteurs clés d’une croissance constante sur un marché complexe comme celui des PC.

Les ventes d’Apple ont donc diminué en 2019, malgré la sortie de nombreux nouveaux modèles de MacBook, notamment le Pro 16 pouces et le nouveau Mac Pro.