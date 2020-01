L’acteur Dave Bautista, connu pour le rôle de Drax dans “Guardians of the Galaxy”, a signé un contrat pour jouer dans la deuxième saison de la série Apple TV+ “See”.

Dave Bautista jouera aux côtés d’Alfre Woodard et Jason Momoa, deux des principaux protagonistes de la première saison de See.

Bautista a participé à plusieurs films des séries “Guardians of the Galaxy” et “Avengers”. Au début des années 2000, il a également rejoint la World Wrestling Federation. Entre autres, il a également joué dans “Riddick” et “Blade Runner 2049”.

La série se déroule dans un avenir lointain où un virus mortel a réduit la population humaine à “moins de deux millions”, laissant tous les survivants aveugles. Pour la population actuelle, la vue est désormais un pouvoir presque divin et en parler est considéré comme une hérésie passible de la peine de mort.

La deuxième saison de See devrait être disponible sur Apple TV+ plus tard cette année.