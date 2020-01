Dans une histoire publiée aujourd’hui par le PDG de Stripe, Patrick Collison, Tony Fadell a partagé quelques anecdotes sur la chronologie de l’iPod original.

Fadell a expliqué avoir rejoint Apple fin janvier pour suivre le projet iPod, mais qu’à son arrivée, l’iPod n’était pas un “iPod”. À ce moment-là, Apple savait seulement qu’elle voulait créer un lecteur MP3 sur disque dur : « Pas équipe, pas de prototype, pas de design. Rien. Juste une idée. »

Et pourtant, le produit a été achevé à la fin de la même année. En mars, Fadell a présenté à Steve Jobs un prototype de l’iPod qui a été immédiatement approuvé. En avril, l’équipe a trouvé un partenaire pour fabriquer l’appareil. En novembre, Apple a commencé à expédier les premiers modèles aux clients. Cette histoire n’est pas nouvelle, étant donné que dans le passé, on parlait de la rapidité avec laquelle Apple a réussi à fabriquer le premier iPod, mais voir toute l’histoire en quelques mots a un certain effet :

Tony Fadell a eu sa première rencontre avec Apple le 3 janvier, pour découvrir le lendemain que rien n’avait encore été construit sur l’idée du “MP3”. En 10 mois, l’équipe de Fadell a non seulement réussi à réfléchir, mais aussi à développer et démarrer les ventes d’un produit qui allait changer le destin d’Apple et qui a également jeté les bases du futur iPhone.

L’efficacité de cette chronologie est incroyable. Cependant, quelque chose comme ça ne serait probablement pas réalisable par Apple aujourd’hui. L’entreprise est beaucoup plus grande qu’elle ne l’était à l’époque. De plus, la complexité de la technologie a considérablement changé depuis 2001.

À ce jour, un nouveau produit Apple peut prendre entre deux et trois ans. Par exemple, le premier travail sur le premier iPhone a commencé environ deux ans et demi avant le lancement. Par ailleurs, Apple a commencé le développement de l’iPad mini début 2011 et cet appareil a été livré en novembre 2012. Le projet Apple Watch a démarré mi-2012, avant d’être présenté en septembre 2014 et vendu en avril 2015.