Les créateurs de la série Cube Escape & Rusty Lake viennent de sortir une nouvelle aventure sur l’App Store : The White Door.

Le nouveau titre développé par Second Maze B.V est un pointer-cliquer avec un style graphique sans aucun doute différent de d’habitude. Cette une aventure amène le joueur à explorer les souvenirs les plus intimes du protagoniste. Robert Hill est un homme admis dans un établissement de santé mentale avec une grande amnésie. Le joueur devra suivre Robert dans une routine quotidienne typique et en même temps explorer ses rêves et retrouver des souvenirs perdus.

L’expérience est sans aucun doute captivante et s’accompagne d’un style graphique décidément intéressant. Le gameplay est aussi très simple, conçu pour permettre au joueur de se concentrer davantage sur la narration proposée par le titre.

Pour acheter The White Door, vous devrez payer 3,49 €, un coût unique pour profiter de cette aventure. Le titre est compatible avec les iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 8 ou version ultérieure.

The White Door – 3,49 euros