Si vous êtes un grand utilisateur de stories sur Instagram, sachez que Facebook a introduit trois nouveaux effets pour le mode Boomerang.

Les trois nouveaux effets sont SloMo, Echo et Duo et sont disponibles pour le mode Boomerang. Il s’agit du mode qui vous permet de capturer de courtes vidéos à lire en boucle avec une sorte d’effet de rembobinage vidéo. Les trois nouveaux effets ne sont certainement pas nouveaux puisqu’ils sont disponibles depuis un certain temps sur les plates-formes Snapchat et TikTok rivales, mais ils contribueront certainement à créer des stories encore plus agréables.

L’utilisation des nouveaux effets est vraiment très simple. Enregistrez le vôtre en utilisant l’effet Boomerang et pendant l’aperçu, cliquez simplement sur le bouton infini en haut à droite pour accéder au nouveau menu contenant les trois nouveaux effets, ce qui changera considérablement l’effet de rembobinage de votre vidéo.

Pour déverrouiller les trois nouveaux effets, vous devez disposer de la dernière mise à jour Instagram disponible sur l’App Store.