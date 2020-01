La semaine dernière, un analyste a déclaré que seul l’iPhone 5G inférieur à 6 GHz arriverait en 2020, tandis que les versions mmWave plus rapides ne seraient lancées qu’en 2021. Cependant, Ming-Chi Kuo laisse un peu d’espoir. D’ajouter que des ventes record sont attendues pour certains modèles.

Dans une nouvelle note de recherche, Kuo a expliqué qu’Apple pourrait sortir des modèles d’iPhone sub-6GHz et sub-6GHz-plus-mmWave au deuxième semestre 2020. Les premières expéditions commenceront entre le troisième et le quatrième trimestre de cette année. Kuo a ajouté que le développement de l’iPhone 5G sub-6 GHz et mmWave se déroule comme prévu et qu’aucun retard n’est prévu.

Rappelons que la 5G à moins de 6 GHz et les ondes millimétriques (mmWave) peuvent atteindre des vitesses supérieures à 1 Gbit/s, contrairement à la sub-6 GHz qui atteint des vitesses comprises entre 100 et 150 Mbit/s.

De son côté, Jeff Fieldhack, analyste chez Counterpoint Research, est très optimiste quant aux ventes de l’iPhone 2020 : « Nous pensons que l’iPhone 5G connaîtra un grand succès commercial, en particulier pour les modèles les moins chers. Tout cela apportera également des avantages à la valeur des actions AAPL. »

De plus, Fieldhack estime qu’Apple lancera également un iPhone LTE au printemps. Ce modèle sera également bien accueilli par le public, selon lui. Cet iPhone devrait coûter environ 399 $ et avoir un design similaire à l’iPhone 8 de 2017.