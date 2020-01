Apple a présenté pour la première fois son robot Daisy pour le démontage de l’iPhone en 2018, soulignant à quel point il était utile de récupérer efficacement les matériaux précieux utilisés à l’intérieur de l’iPhone.

L’entreprise s’efforce également de tenir sa promesse de cesser d’extraire les matériaux nécessaires de la terre et de pouvoir fabriquer tous les produits à partir de matériaux recyclés. Dans une nouvelle interview avec Reuters, la vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales, Lisa Jackson, a présenté une mise à jour sur le travail de l’entreprise dans ces domaines.

Actuellement, Daisy se concentre sur le démontage de l’iPhone, et cela a été un choix conscient, selon Jackson. En raison de la grande popularité et des ventes d’iPhone, Daisy peut faire la plus grande différence en réussissant à récupérer les matériaux plutôt qu’en le faisant sur d’autres produits Apple qui en pourcentage se vendent moins :

« Daisy utilise un processus en quatre étapes pour retirer la batterie d’un iPhone, puis enlève les vis et les modules, y compris le système de retour haptique qui fait vibrer le téléphone.

Les composants sont ensuite envoyés aux recycleurs pour extraire et affiner les minéraux. Daisy peut démonter 200 iPhone par heure. En 2017, le robot Austin a démonté 1 million d’iPhones, a déclaré Apple. »

Apple envisagerait également de partager la technologie de Daisy avec d’autres sociétés et industries, y compris des constructeurs de voitures électriques. Il reste à voir si cela se produira ou non. C’est toutefois une proposition intéressante qui pourrait aider à souligner l’attention d’Apple pour se concentrer sur la durabilité et la recyclabilité.

En plus de Daisy, Apple essaie également d’arrêter l’extraction des matières premières et la construction de tous les nouveaux produits grâce à des matériaux recyclés. C’est un objectif qui implique cependant de multiples défis. Apple a admis qu’elle ne sait pas encore comment elle pourra cet objectif complètement.

Les dirigeants du secteur minier ont toutefois ajouté que tout le monde ne serait pas en mesure de suivre l’exemple d’Apple. Certains sceptiques ont souligné que cela pourrait même ne pas être possible pour Apple. En ce qui concerne le PDG d’iFixit, Kyle Wiens a déclaré :

« Il y a cet ego de croire qu’elle peut récupérer tous les matériaux utilisés, mais ce n’est pas possible. »