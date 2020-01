Aujourd’hui, Apple a ajouté un nouveau titre sur Apple Arcade. Il s’agit de No Way Home, un jeu de survie dans un univers en expansion où les joueurs doivent se battre pour survivre sur une planète extraterrestre.

Dans No Way Home, il y a plus de 50 armes pour trouver, créer et habiliter, des extraterrestres avec qui se lier d’amitié, plus de 60 monstres à vaincre et des combats de boss à entreprendre.

Chaque jeu joué est unique et le jeu promet un mode histoire riche qui se déroule dans un univers immense. Les joueurs peuvent parcourir plusieurs chemins pendant qu’ils luttent pour survivre et échanger, collecter, voler et piller des charges précieuses.

La prise en charge de l’écran tactile et de la manette est disponible. Le titre est compatible avec les iPhone, iPad et Apple TV. Il est désormais disponible sur l’App Store pour ceux abonnés à Apple Arcade.